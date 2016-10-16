Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Arşak ve Dabık'a yapılan harekatla terör örgütü DEAŞ'a ait 2 savunma mevzisi, 3 komuta kontrol mevzisi ve 1 verici anten imha edildi. Koalisyon güçlerinin aynı bölgeye yaptığı hava harekatlarında ise 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, başta terör örgütü DEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Harekatın 54. gününde muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Mare doğusundaki Ghaytun ve Geylaniye mahallerinde kontrolü sağladı. Arşak'ta kontrolün sağlanmasına yönelik harekat sürüyor.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında dün yaşanan çatışmalarda çok sayıda terör örgütü DEAŞ üyesi etkisiz hale getirildi, Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlardan 9 kişi şehit oldu, 28 kişi yaralandı. Muhaliflerin ileri harekatına destek kapsamında terör örgütü DEAŞ'a ait 84 hedef ateş altına alındı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığınca düzenlenen harekatla Arşak ve Dabık'ta bulunan 6 hedefe 6 bomba atıldı, terör örgütüne ait 2 savunma mevzisi, 3 komuta kontrol mevzisi ve bir verici anten imha edildi.

Koalisyon güçleri ise Arşak ve Dabık'ta tespit edilen terör örgütüne ait hedeflere 8 hava harekatı düzenlendi. Harekatlarda 7 terörist etkisiz hale getirildi, 2 savunma mevzisi imha edildi.

Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından dün bir mayın ve 24 el yapımı patlayıcı imha edildi. Harekatın başlangıcından bugüne toplam 29 mayın ve bin 180 patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana yaklaşık bin 130 kilometrekare alanda kontrol sağlandı.