Trafik cezası isyan ett irdi

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü, Trafik Elektronik Denetleme Sisteminden (TEDES) yediği trafik cezaları, gerekçe göstererek Amasya'da yolcuları indirerek eylem yaptı. Samsun-İstanbul karayolunun MerzifonTEDES hızkontrol bölgesindeotobüsü durduranMevlüt Top'un yolutrafiğe kapatmasınapolisler izin vermedi. TEDES nedeniyle kısa sürede yediği cezalar için yetkilerden çözüm isteyen Mevlüt Top'a otobüsteki yolcular da destek verdi. Cezalar yüzünden psikolojisinin bozulduğu anlatan Mevlüt Top şunları söyledi: "Artık bu cezalardan bıktım, her sabah evime ceza makbuzu geliyor. Yetkililerden bu konuyu bir çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz. Bir dakika arayla peşpeşe yediğim cezalar var, benkazancımı bu cezalara yatırmayabaşladım. Son 1yıl içinde TEDESyüzünden ödediğimtrafik cezası13 bin lira. SadeceMerzifon'da yemiyoruzbu cezaları,Osmancık'ta,Ordu'da Türkiye'ninher yerinde." Trafik polisleri 1 saat süren uğraşın ardından öfkeli şoförü ikna ederek eylemi sonlandırdı.
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