Trafik cezası isyan ett irdi

Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü, Trafik Elektronik Denetleme Sisteminden (TEDES) yediği trafik cezaları, gerekçe göstererek Amasya'da yolcuları indirerek eylem yaptı. Samsun- İstanbul karayolunun Merzifon TEDES hız kontrol bölgesinde otobüsü durduran Mevlüt Top'un yolu trafiğe kapatmasına polisler izin vermedi. TEDES nedeniyle kısa sürede yediği cezalar için yetkilerden çözüm isteyen Mevlüt Top'a otobüsteki yolcular da destek verdi. Cezalar yüzünden psikolojisinin bozulduğu anlatan Mevlüt Top şunları söyledi: "Artık bu cezalardan bıktım, her sabah evime ceza makbuzu geliyor. Yetkililerden bu konuyu bir çözüme kavuşturmalarını bekliyoruz. Bir dakika arayla peş peşe yediğim cezalar var, ben kazancımı bu cezalara yatırmaya başladım. Son 1 yıl içinde TEDES yüzünden ödediğim trafik cezası 13 bin lira. Sadece Merzifon'da yemiyoruz bu cezaları, Osmancık'ta, Ordu'da Türkiye'nin her yerinde." Trafik polisleri 1 saat süren uğraşın ardından öfkeli şoförü ikna ederek eylemi sonlandırdı.