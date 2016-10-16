İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün Türkiye yapılanmasını deşifre etmeyi başardı. Son 1 yıl içerisinde, cinayet, silahla yaralama, gasp, darp, tehdit, polise saldırı ve gasp eylemlerine karışan örgüt militanları tek tek tespit edildi.

11 YÖNETİCİ GÖZALTINDA

DHKP/C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda örgütün Türkiye sorumlusu olan C.S.E., ve finans sorumlusu olan G.Y.'nin de aralarında bulunduğu örgütün 11 yöneticisi gözaltına alındı. Gözaltına alınan örgütün Türkiye sorumlusu olan C.S.E.'nin örgüte ait yayın organı olan "Yürüyüş" dergisinin yazarı olduğu da belirlendi. Örgütün Avrupada bulunan merkez yönetim kurulunun aldığı tüm eylem talimatlarını C.S.E.'ye gönderdiği tespit edildi. Gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklanırken, C.S.E.'nin yerine Türkiye sorumlusu olarak atanan 1 kişi daha yakalandı. Yeni atanan örgütün Türkiye sorumlusunun sorgusu devam ediyor.

DHKP/C terör örgütünün son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdiği, cinayet, yaralama, gasp, darp, molotoflu eylem, ikamet ve araca silahlı saldırı, polise saldırı gibi 9 eylem aydınlatıldı.