Tek sorun ABD

İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen Suriye zirvesinde yeni bir ateşkes için görüşmeler başladı. Toplantıya, Türkiye, ABD, Rusya, Suudi Arabistan,İran, Irak, Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları katıldı. Suriye'de geçen ay ilan edilen ateşkes kısa bir süre sonra çökmüştü. ABD, Suriye'de barışın olmaması için elinden geleni yapacağını Lozan'da da gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı JohnKerry'nin, anlamsız Suriye açıklamaları toplantıya katılanları da şaşkına çevirdi. Kerry, Beşar Esad konusunda bile birçok kez fikir değiştirerek, uzlaşmayı engelleyeceğini daha önce göstermişti.
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