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Tek sorun ABD

Tek sorun ABD
İsviçre'nin kentinde düzenlenen Suriye zirvesinde yeni bir ateşkes için görüşmeler başladı. ya, Türkiye, ABD, Rusya, Suudi Arabistan, İran, Irak, Katar, Ürdün ve Mısır dışişleri bakanları katıldı. Suriye'de geçen ay ilan edilen ateşkes kısa bir süre sonra çökmüştü. ABD, Suriye'de barışın olmaması için elinden geleni yapacağını Lozan'da da gösterdi. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, anlamsız Suriye açıklamaları toplantıya katılanları da şaşkına çevirdi. Kerry, Beşar Esad konusunda bile birçok kez fikir değiştirerek, uzlaşmayı engelleyeceğini daha önce göstermişti.
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