Siyaseti tıkamayalım

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem açılışına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, şunları söyledi: (Başkanlık sistemi ile ilgili sonaçıklamalarınızda doğru algılandığınızıdüşünüyor musunuz?) Neyianlatmak istediğimi tam anlattığım kanaatindeyim.
İnşallah bu çaba sonucu Türkiye'de meydana gelen tartışmalar siyaseti zenginleştirecek ve sistem tartışmalarına son verecek hayırlı bir sonucu olur. (330 oy ile referandum için destekverecek misiniz?) Önce TBMM'yeanayasa değişikliğiyle ilgili nasıl birmetin geleceğini görmeliyiz. Başkanlıksistemiyle ilgili fiili durum yaşanıyor. Budevam ederse Türkiye, kaos ortamınasürüklenebilir. Siyaseti yeni bir kriz vekaos dönemiyle tıkamamak lazımdır.
Bu metin Meclis'e geldiği zaman her partide olduğu gibi MHP de metni değerlendirip, gerekeni yapacaktır.
BAŞKANI CEVAPLASIN
(CHP'nin yedek lastik eleştirisi) Buna yanıt vermeye gerek yok. MHP, çok köklü siyasi geleneği olan bir kurumdur. İlkeleri, hedefleri, amaçları vardır. Mücadelesinde yüksek sosyal maliyetleri olan bir siyasi kurumdur. Bunun kimseye bir yedek lastik olması söz konusu değildir. Başka türlü anlaşmaları da çok yanlış bulmaktayız. Birileri eğer CHP Sözcüsü olarak bunu medya aracılığıyla konuşuyor ise bunun cevabını önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermesi lazımdır.
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