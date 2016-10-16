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Siyaseti tıkamayalım

lideri Bahçeli, “İki başlı sistem, kaosa neden olabilir. MHP olarak, siyasetin tıkanmasını asla kabul etmeyeceğiz” dedi...

Siyaseti tıkamayalım
MHP Genel Başkanı , partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 13'üncü dönem açılışına katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, şunları söyledi:
(Başkanlık sistemi ile ilgili son açıklamalarınızda doğru algılandığınızı düşünüyor musunuz?) Neyi anlatmak istediğimi tam anlattığım kanaatindeyim.
İnşallah bu çaba sonucu Türkiye'de meydana gelen tartışmalar siyaseti zenginleştirecek ve sistem tartışmalarına son verecek hayırlı bir sonucu olur.
(330 oy ile referandum için destek verecek misiniz?) Önce TBMM'ye anayasa değişikliğiyle ilgili nasıl bir metin geleceğini görmeliyiz. Başkanlık sistemiyle ilgili fiili durum yaşanıyor. Bu devam ederse Türkiye, kaos ortamına sürüklenebilir. Siyaseti yeni bir kriz ve kaos dönemiyle tıkamamak lazımdır.
Bu metin Meclis'e geldiği zaman her partide olduğu gibi de metni değerlendirip, gerekeni yapacaktır.

BAŞKANI CEVAPLASIN
(CHP'nin yedek lastik eleştirisi) Buna yanıt vermeye gerek yok. MHP, çok köklü siyasi geleneği olan bir kurumdur. İlkeleri, hedefleri, amaçları vardır. Mücadelesinde yüksek sosyal maliyetleri olan bir siyasi kurumdur. Bunun kimseye bir yedek lastik olması söz konusu değildir. Başka türlü anlaşmaları da çok yanlış bulmaktayız. Birileri eğer CHP Sözcüsü olarak bunu medya aracılığıyla konuşuyor ise bunun cevabını önce Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun vermesi lazımdır.
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