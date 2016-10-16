



Güvenlik güçlerinin son dönemde etkin kullandığı insansız hava araçlarına (İHA) çok daha farklı özelliklere sahip yenilerinin eklenmesi için harekete geçildi.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), nano ve çok rotorlu vurucu İHA araştırmaları için bilgi istek dokümanları yayımladı.

Buna göre, konuyla ilgilenen firmalar, bu alandaki kapasiteleri ve becerilerini müsteşarlığa bildirecek. Müsteşarlık, toplanacak bilgiler doğrultusunda yürütülecek çalışmaların seyrine karar verecek.

Savunma sanayisi ve askeri teknolojiler son yıllarda hızlı şekilde kabuk değiştiriyor. Bu kapsamda, bugüne kadar kullanılan ağır, hantal ve geleneksellemiş mekanik sistemler yerini elektronik, nanometre boyutlarında çalışan sistemlere bırakıyor.



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Askeri alanda sıklıkla gündeme gelmeye başlayan ve yakın zamanda farklı alanlardaki kullanımın yaygınlaşmasıyla gündelik hayatın bir parçası olması öngörülen İHA teknolojisi de bu değişimden payını alıyor.

İHA denilince akıllara gelen büyük boyutlardaki araçların geliştirme çalışmaları sürerken, uzunluğu 15 santimetrenin, ağırlığı 20 gramın altındaki nano İHA örnekleri de ortaya çıkmaya başladı.

Ağırlık ve boyutlarıyla dikkati çeken bu İHA'lar, doğal nesnelere ve canlılara oldukça benziyor. Söz konusu İHA'lar bu nedenle "böcek İHA" olarak da adlandırılıyor.

Kolay kamufle olan bu sistemler, oldukça zor tespit ediliyor. Boyutları ve çalışma sistemleri de dikkate alındığında, radarlar ve insanlar tarafından çıplak gözle oldukça zor tespit edilebiliyor, bu durum bazı zamanlarda ise mümkün olmuyor.



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Nano İHA'lar halen dünyanın gelişmiş bazı orduları tarafından kullanılıyor.

Söz konusu sistemler, özel kuvvetler ve istihbarat örgütleri tarafından yüksek değerlikli hedeflerin yakın gözetleme ve keşfi amacıyla tercih ediliyor.

Nano İHA'lar savaş ve operasyon anında uzak yerlere hızlı erişim ve gözetleme olanağı sağlamaları dolayısıyla önem taşıyor.

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Yapısı gereği diğer hava araçları veya personel için hemen hemen bir risk oluşturmayan bu İHA'lar, hava sahası koordinasyonu gerektirmeden operasyon gerçekleştirebilmeye olanak sağlıyor.



Nano İHA'lar tüm sistemin cebe sığması dolayısıyla taşınma kolaylığına sahip bulunuyor. Çok kısa sürede göreve başlayabilen bu İHA'lar, kolay kullanılabilir olmaları dolayısıyla da daha az eğitim ve pilot deneyimi gerektiriyor.

Nano İHA'lar, çok daha ekonomik olmaları dolayısıyla önemli bir maliyet avantajına da sahip bulunuyor.

Bu araçların, arama-kurtarma, kapalı veya kalabalık alanlarda keşif, büyük engeller için çevre analizi, nesne tanımlama, yakın gözetleme, olay yeri inceleme gibi amaçlarla kullanılabileceği belirtiliyor.