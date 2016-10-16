Pişkin hırsız!

Trajikomik olay geçtiğimiz ay İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Tekstil merkezinde çalışan ŞerafettinKurt'un Anadolu'nun çeşitli illerine göndermek için paketlediği kıyafetler, kapısının önünden çalındı. Güvenlik kamerasına takılan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti. Önce pasaj içinde gözlem yapan hırsız, ardından nakliyeci olduğunu söyleyerek ağır çuvalı kaldırmak istedi. Ancak zorlandı. Bunun üzerine çevredekilerden yardım talep etti. Olaydan habersiz olan esnaf, hem hırsızın sırtına çuvalı yükledi hem de pasajdan çıkabilmesi için kapıyı açtı. Kısa süre sonra mallarının çalındığını fark eden Şerafettin Kurt, çareyi kamera kayıtlarını incelemekte buldu. Görüntülerde ise arkadaşlarının yardım ettiğini görünce şoke oldu. Kurt "Kamera kayıtlarında zatenyardım istiyor. Arkadaşlardasırtına koyuyor, kapıyı açıyorlar.Biz de çok şaşırdık, güldük" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.