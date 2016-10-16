  1. Korkunç ifade: ‘İçindeki şeytanı çıkardım’
  2. Arıza çıkardı

Pişkin hırsız!

Tekstil Merkezi’nde, kıyafet çalan hırsız, çuvalın taşınması sırasında çevredeki esnaftan da yardım istedi

Pişkin hırsız!
Trajikomik olay geçtiğimiz ay İstanbul 'da yaşandı. Tekstil merkezinde çalışan Şerafettin Kurt'un Anadolu'nun çeşitli illerine göndermek için paketlediği kıyafetler, kapısının önünden çalındı. Güvenlik kamerasına takılan hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekti. Önce pasaj içinde gözlem yapan hırsız, ardından nakliyeci olduğunu söyleyerek ağır çuvalı kaldırmak istedi. Ancak zorlandı. Bunun üzerine çevredekilerden yardım talep etti. Olaydan habersiz olan esnaf, hem hırsızın sırtına çuvalı yükledi hem de pasajdan çıkabilmesi için kapıyı açtı. Kısa süre sonra mallarının çalındığını fark eden Şerafettin Kurt, çareyi kamera kayıtlarını incelemekte buldu. Görüntülerde ise arkadaşlarının yardım ettiğini görünce şoke oldu. Kurt "Kamera kayıtlarında zaten yardım istiyor. Arkadaşlarda sırtına koyuyor, kapıyı açıyorlar. Biz de çok şaşırdık, güldük" dedi.
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