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Pisi pisine !

Bulgaristan’dan Türkiye’ye kaçak yollarla getirilen İran ve İngiliz melezi 10 kedi ele geçirildi. Sevimli yavrular, yle 7 bin 80 liradan satışa çıkarılacak

Pisi pisine ihale!
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak olarak geçirilmek istenirken bulunan İran ve İngiliz melezi 10 yavru kedi, Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından 7 bin 80 lira bedelle ye çıkarılıp satılacak. Sınır Kapısı Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geçiş yapan Bulgaristan plakalı otomobilde şüphe üzerine arama yaptı. Otomobilin bagajında iki çanta içinde Pet Shop'larda satılmak üzere kaçak olarak getirilen yavru kedilere el konuldu. Yavru kediler TASİŞ hizmet binasında 20 Ekim Perşembe günü yapılacak ihalede 7 bin 80 liradan açık artırmaya satışa çıkarılacak. İhaleye girecekler önceden 708 lira güvence tutarını yatıracak.

Keşke yerim olsa da hepsini alsam...
Evcil hayvan ticareti yasaklanmalı en köklü çözüm bu!
Bakabilecek insanlar alsın lütfen...
Ortadaki gri araya mı karışmış?
Çok tatlılar, içim cız etti...
Bedava dağıtsalar olmaz mı? Hepsine yavrum gibi bakarım...
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