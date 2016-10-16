Pisi pisine ihale!

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda Bulgaristan'dan Türkiye'ye kaçak olarak geçirilmek istenirken bulunan İran ve İngiliz melezi 10 yavru kedi, Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından 7 bin 80 lira bedelle ihaleye çıkarılıp satılacak. Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geçiş yapan Bulgaristan plakalıotomobilde şüphe üzerine aramayaptı. Otomobilin bagajında ikiçanta içinde Pet Shop'larda satılmaküzere kaçak olarak getirilen yavrukedilere el konuldu. Yavru kediler TASİŞ hizmet binasında 20 Ekim Perşembe günü yapılacak ihalede 7 bin 80 liradan açık artırmaya satışa çıkarılacak. İhaleye girecekler önceden 708 lira güvence tutarını yatıracak.
Keşke yerim olsa da hepsini alsam...
Evcil hayvan ticareti yasaklanmalı en köklü çözüm bu!
Bakabilecek insanlar alsın lütfen...
Ortadaki gri araya mı karışmış?
Çok tatlılar, içim cız etti...
Bedava dağıtsalar olmaz mı? Hepsine yavrum gibi bakarım...
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