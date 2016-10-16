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Peşmerge’den ’a büyük sevkiyat

’u DAEŞ'ten Kurtarma Operasyonu için geri sayım sürerken, Peşmerge güçleri son günlerin en büyük sevkiyatını bu akşam yaptı.

Peşmerge’den Musul’a büyük sevkiyat
Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri son günlerin en büyük askeri sevkiyatı bu akşam yaptı. Peşmerge Güçleri 1'inci Destek Kuvveti'ne ait büyük bir konvoy başkent Erbil'den harekete geçti. Konvoyda tank, top, zırhlı araçlar ve ağır silahları olduğu görüldü. Yüzlerce Peşmerge'nin de eşlik ettiği konvoyun 'a 20 km mesafedeki Hazır cephesine gittiği öğrenildi.



Musul'u Kurtarma Operasyonu hazırlıkları kapsamında binlerce Peşmerge Musul'daki cephelere konuşlanmış durumda. Musul'a giden 6 yoldan 5'i Peşmerge'nin kontrolünde bulunuyor. Peşmerge'nin kontrolündeki 5 cephe olan Keske Cephesi, Musul Barajı, Naveran Cephesi, Hazır Cephesi ve Güver Cephesi ile Irak Ordusu'nun kontrolündeki Geyara Cephesi'nden Irak Ordusu ve Peşmerge'nin toplamda 6 cepheden harekete geçmesi bekleniyor.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 21:05
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