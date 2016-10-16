Musul'u Kurtarma Operasyonu hazırlıkları kapsamında binlerce Peşmerge Musul'daki cephelere konuşlanmış durumda. Musul'a giden 6 yoldan 5'i Peşmerge'nin kontrolünde bulunuyor. Peşmerge'nin kontrolündeki 5 cephe olan Keske Cephesi, Musul Barajı, Naveran Cephesi, Hazır Cephesi ve Güver Cephesi ile Irak Ordusu'nun kontrolündeki Geyara Cephesi'nden Irak Ordusu ve Peşmerge'nin toplamda 6 cepheden harekete geçmesi bekleniyor.
Peşmerge’den Musul’a büyük sevkiyat
Musul’u DAEŞ'ten Kurtarma Operasyonu için geri sayım sürerken, Peşmerge güçleri son günlerin en büyük sevkiyatını bu akşam yaptı.
Musul'u Kurtarma Operasyonu hazırlıkları kapsamında binlerce Peşmerge Musul'daki cephelere konuşlanmış durumda. Musul'a giden 6 yoldan 5'i Peşmerge'nin kontrolünde bulunuyor. Peşmerge'nin kontrolündeki 5 cephe olan Keske Cephesi, Musul Barajı, Naveran Cephesi, Hazır Cephesi ve Güver Cephesi ile Irak Ordusu'nun kontrolündeki Geyara Cephesi'nden Irak Ordusu ve Peşmerge'nin toplamda 6 cepheden harekete geçmesi bekleniyor.
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