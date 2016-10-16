  1. Silahlı kuvvetlere "böcek İHA"lar geliyor

ÖSO köyü ve Soran beldesini 'tan aldı

 tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu, Suriye'de  köyü ve Soran beldesini 'tan aldı.

TSK destekli operasyonda sevindiren gelişme

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü için sembolik öneme sahip köyü muhalifler tarafından ele geçirildi.

AA muhabirinin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanlarından aldığı bilgiye göre, ülkenin kuzeyindeki Halep ilinin Soran beldesi ve Dabık köyü, terör örgütü DEAŞ militanlarından temizlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında desteklediği ÖSO güçleri, Azez-Cerablus hattında bugün ele geçirilen yeni bölgelerde terör örgütünün yoğun biçimde kullandığı bomba düzeneklerini etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

Güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında en zorlu safhanın tamamlandığını, harekatın devam edeceğini bildirdi.

DEAŞ'ın bir yayın organına adını veren Dabık, örgüt için sembolik öneme sahip. Örgüt, Dabık'ta "Müslüman olmadığına inandığı güçler"le yapacağı savaşla "kıyamet"in başlayacağına inanıyor.

Öte yandan örgüt, internette yayınladığı bir dergisinde önceki gün, elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin, "Beklediğimiz Büyük Dabık Savaşı bu değil" şeklindeki ifadelerine yer vermişti.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 11:54
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