Önder örnek

İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki Hanife Önder, yapmış olduğu davranışla adeta 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti. Önder, önceki akşam yürüyüş yapmak için komşusunun kızı Zahide Öner'i yanına alıp dışarı çıktı. Bir süre sonra ikili otobüs durağının hemen yanında sarı bir poşet olduğunu fark etti. Poşetin yanında kimsenin olmadığını gören Hanife Önder, poşeti incelediğinde içinde desteler halinde paraların olduğunu gördü. Genç kadın içi para dolu olan poşeti hemen karakola götürdü. Polis memurları ise gösterdiği örnek davranış nedeniyle, Hanife Önder'i tebrik etti. Yapılan incelemede poşetin içinde 50 bin lira civarında döviz olduğu tespit edildi. ders verdi... İnsanlık görevini yerine getirdiğini belirten Hanife Önder, "Vatandaşlar bu tarz bir şeyle karşılaştıklarında direk benim gibi yapmalarını isterim. Başkasının hakkı biz alnımızın teriyle kazanıyoruz.Kimsenin parasında gözüm yok. Paranın sahibi bulununca tanışmak isterim Çok mutlu olurum" diye konuştu.