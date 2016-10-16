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Ölüm oyunu

Ölüm oyunu
Mersin'in Tarsus ilçesinde oyun oynamak için gittikleri bahçedeki sulama havuzuna giren 2 kardeşten biri . Tepeçaylak Mahallesi'nde oyun oynadıkları köpeğin bir bahçedeki özel sulama havuzuna atlaması üzerine Muhammet (6) ve ağabeyi Ahmet Çelebi (8) de suya girdi. Yüzme bilmeyen çocukların suda çırpındığını fark eden vatandaşlar, iki kardeşi havuzdan çıkartıp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Çelebi hayatını kaybetti, ağabeyi ise tedavi altına alındı.

Neslihan ÖZBOZKURT
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