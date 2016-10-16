Ölüm oyunu

Mersin'in Tarsus ilçesinde oyun oynamak için gittikleri bahçedeki sulama havuzuna giren 2 kardeşten biri boğuldu. Tepeçaylak Mahallesi'nde oyunoynadıkları köpeğin bir bahçedeki özelsulama havuzuna atlaması üzerineMuhammet (6) ve ağabeyi AhmetÇelebi (8) de suya girdi. Yüzme bilmeyen çocukların suda çırpındığını fark eden vatandaşlar, iki kardeşi havuzdan çıkartıp 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammet Çelebi hayatını kaybetti, ağabeyi ise tedavi altına alındı.
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