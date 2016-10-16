O ailenin hepsi gözaltına alındı

Şanlıurfalı 18 yaşındaki Zeynep Aksoylar'a 10 gün önce Kadir Türkkan'ladini nikah kıyıldı. İstanbul'ayerleşen genç kadın, geçen hafta tekbaşına gittiği babasının evinde bıçlanaraköldürüldü. Cinayetle ilgili çalışma yapan jandarma, Zeynep Aksoylar'ın dini nikahlı eşi Kadir Türkkan, babası Ahmet, annesi Zekiye, kardeşleri H.A., F.A., İ.A. ve İ.A. ile kayınpederi M.T. ve kayınvalidesi Z.A.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi arasında hastaneden sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Genç kadının töre cinayetine kurban gittiği değerlendiriliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.