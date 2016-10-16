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O ailenin hepsi gözaltına alındı

O ailenin hepsi gözaltına alındı
Şanlıurfalı 18 yaşındaki 'a 10 gün önce Kadir Türkkan'la dini nikah kıyıldı. İstanbul'a yerleşen genç kadın, geçen hafta tek başına gittiği babasının evinde bıçlanarak öldürüldü. le ilgili çalışma yapan jandarma, Zeynep Aksoylar'ın dini nikahlı eşi Kadir Türkkan, babası Ahmet, annesi Zekiye, kardeşleri H.A., F.A., İ.A. ve İ.A. ile kayınpederi M.T. ve kayınvalidesi Z.A.'yı gözaltına aldı. İfadeleri alınan 9 şüpheli, yoğun güvenlik önlemi arasında hastaneden sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Genç kadının töre cinayetine kurban gittiği değerlendiriliyor.

Mehmet YILDIRIM
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