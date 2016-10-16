Nişan bozuldu!

Korkunç cinayet dün Manisa'da yaşandı. Tahsin Özdemir, boşandığı eşi A.K.'nin, ilçede esnaflık yapan Ferit Kara ile nişanlandığını öğrendi. Bu duruma öfkelenen adam, önceki akşam Kara'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir ise cinayet sonrası sırra kadem bastı. Emniyet güçleri katil zanlısının peşine düştü. Ferit Kara ve genç kadının 2 Ekim günü nişanlandığı, gelecek ay da düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Ölen gencin nişanlısıA.K'nin Facebook'tan yaptığıpaylaşımda "Bi adam varhayatımda iyi ki var o benimacılarımı saran benim hayattayaşamama renk katan umutveren bi adam seni cokseviyorum Allah bize biömür mutluluk huzur veririnşallah..." yazdığı öğrenildi. Ferit Kara'nın da "Bende seniSeviyorum Amin" diyerek cevap yazdığı görüldü.
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