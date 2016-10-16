  1. Acı kayıp
  2. Ölüm oyunu

Nişan bozuldu!

Manisa’da bir kişi, boşandığı eşinin evlilik hazırlığında olduğunu öğrenince çılgına döndü. Kadının nişanlandığı genci pompalı tüfekle öldürdü

Nişan bozuldu!
Korkunç dün Manisa'da yaşandı. Tahsin Özdemir, boşandığı eşi A.K.'nin, ilçede esnaflık yapan Ferit Kara ile nişanlandığını öğrendi. Bu duruma öfkelenen adam, önceki akşam Kara'ya pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ağır yaralanan talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özdemir ise cinayet sonrası sırra kadem bastı. Emniyet güçleri katil zanlısının peşine düştü. Ferit Kara ve genç kadının 2 Ekim günü nişanlandığı, gelecek ay da düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi. Ölen gencin nişanlısı A.K'nin Facebook'tan yaptığı paylaşımda "Bi adam var hayatımda iyi ki var o benim acılarımı saran benim hayatta yaşamama renk katan umut veren bi adam seni cok seviyorum Allah bize bi ömür mutluluk huzur verir inşallah..." yazdığı öğrenildi. Ferit Kara'nın da "Bende seni Seviyorum Amin" diyerek cevap yazdığı görüldü.
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