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Nazlı mantar

Nazlı mantar
Bursa'nın Yenişehir'e bağlı Çeltikçi köyünde vatandaşlar tarafından toplanan , nadir yapısından dolayı köy halkı için altından daha değerli görülüyor. Köylüler, mantarın kendisi görüp koparmayan kişilere darıldığını ve kısa sürede karardığını söyledi. Topladığı mantarların kuzu etinden farkı olmadığını belirten Caner Kaya, "Bu mantar senenin iki ayında sonbahar ve ilkbahar aylarında çıkar. Böyle bir mantarı hiçbir zaman bulamazsınız buna değer biçilemez. Kıymetli olan bu mantar senede 2 sefer çıktığı için altından daha değerlidir" diye konuştu.
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