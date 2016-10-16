Nazlı mantar

Bursa'nın Yenişehir'e bağlı Çeltikçi köyünde vatandaşlar tarafından toplanan Söbelek mantarı, nadir yapısından dolayı köy halkı için altından daha değerli görülüyor. Köylüler, mantarın kendisigörüp koparmayan kişilere darıldığınıve kısa sürede karardığınısöyledi. Topladığı mantarların kuzu etinden farkı olmadığını belirten Caner Kaya, "Bu mantar senenin iki ayında sonbahar ve ilkbahar aylarında çıkar. Böyle bir mantarı hiçbir zaman bulamazsınız buna değer biçilemez. Kıymetli olan bu mantar senede 2 sefer çıktığı için altından daha değerlidir" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.