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Namuslu namussuz

Namuslu namussuz
Antaya'da yaşayan 42 yaşındaki M.T.A, kendisini aile doktoru olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdı. Bugüne kadar üç firmadan yaklaşık 50 bin TL değerinde ameliyat eldiveni, galoş ve bone gibi ürünler alıp kayıplara karıştı. Ardından bu ürünleri başka firmalara düşük fiyata pazarlamaya başladı. Uzun süre araştırma yapan polis ekipleri, dün nın izini bulup operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.T.A. yakalandı. Emniyete getirilen zanlı M.T.A, polise verdiği ifadesinde, "Mesleğim dolandırıcılık, Başka bir işim yok. Geçimimi böyle sağlıyorum" diye konuştu. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen M.T.A'nın geçmişte işlediği farklı suçlardan dolayı 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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