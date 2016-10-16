Namuslu namussuz

Antaya'da yaşayan 42 yaşındaki M.T.A, kendisini aile doktoru olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandırdı. Bugünekadar üç firmadan yaklaşık50 bin TL değerindeameliyat eldiveni, galoşve bone gibi ürünler alıpkayıplara karıştı. Ardından bu ürünleri başka firmalara düşük fiyata pazarlamaya başladı. Uzun süre araştırma yapan polis ekipleri, dün dolandırıcının izini bulup operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli M.T.A. yakalandı. Emniyete getirilen zanlı M.T.A, polise verdiği ifadesinde, "Mesleğimdolandırıcılık, Başka birişim yok. Geçimimi böylesağlıyorum" diye konuştu. Cezaevi firarisi olduğu belirtilen M.T.A'nın geçmişte işlediği farklı suçlardan dolayı 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.
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