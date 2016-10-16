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" operasyonuna Şii milisler de katıldı"

Türkiye'nin daha önce uyarmasına rağmen 'u kurtarma operasyonuna Şii milislerin de katıldığı iddia edildi.

Musul operasyonuna Şii milisler de katıldı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu 'u kurtarma operasyonu çerçevesinde farklı cephelere konuşlanan Irak askerleri arasında Şii milislerin de olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan ancak güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı üst düzey bir askeri yetkili, DEAŞ'a doğu ve kuzey bölgelerinden saldırmak için Peşmerge cephelerini kullanan Irak askerleri arasında Şii milislerin de yer aldığını ileri sürdü.

Söz konusu milislerin doğrudan Bağdat'tan geldiğini belirten yetkili, "Elimize geçen bilgilere göre bu milisler çatısında yer alan Nuceba Hareketi'ne bağlı ve daha önce Esed Rejimi'ne destek için Suriye'de de çatışmalara katılmışlar." ifadelerini kullandı.

Peşmerge cephelerine intikal eden orduya ait araçlar üzerinde Şiiliği temsil eden bayrakların dalgalanmaya devam ettiğini aktaran üst düzey askeri yetkili, bunun Şii milislerin asker kıyafeti giyerek ordu içerisine sızdığının kanıtı olduğunu kaydetti.

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kentinin geri alınması için Erbil ve Bağdat arasında yapılan askeri anlaşma çerçevesinde, Irak ordusuna bağlı askeri birliklerin kentin güney, doğu ve kuzey bölgelerindeki Peşmerge cephelerini kullanmasına izin verilmişti.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 16:03
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Vatandaş Vatandaş

Ülkemizde yetiştirmek üzere; Suriye ve Irakta yaşayan kardeşlerimizden Misak-i Milli için ellişer bin kişilik ordular hazırlamak lazım.

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cevapla 16.10.2016 16:13
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