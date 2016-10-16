Musul operasyonuna Şii milisler de katıldı

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul'u kurtarma operasyonu çerçevesinde farklı cephelere konuşlanan Irak askerleri arasında Şii milislerin de olduğu iddia edildi.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan ancak güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen Iraklı üst düzey bir askeri yetkili, DEAŞ'a doğu ve kuzey bölgelerinden saldırmak için Peşmerge cephelerini kullanan Irak askerleri arasında Şii milislerin de yer aldığını ileri sürdü.

Söz konusu milislerin doğrudan Bağdat'tan geldiğini belirten yetkili, "Elimize geçen bilgilere göre bu milisler Haşdi Şabi çatısında yer alan Nuceba Hareketi'ne bağlı ve daha önce Esed Rejimi'ne destek için Suriye'de de çatışmalara katılmışlar." ifadelerini kullandı.

Peşmerge cephelerine intikal eden orduya ait araçlar üzerinde Şiiliği temsil eden bayrakların dalgalanmaya devam ettiğini aktaran üst düzey askeri yetkili, bunun Şii milislerin asker kıyafeti giyerek ordu içerisine sızdığının kanıtı olduğunu kaydetti.

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Musul kentinin geri alınması için Erbil ve Bağdat arasında yapılan askeri anlaşma çerçevesinde, Irak ordusuna bağlı askeri birliklerin kentin güney, doğu ve kuzey bölgelerindeki Peşmerge cephelerini kullanmasına izin verilmişti.