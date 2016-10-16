Fırat Kalkanı Harekatı'nın yürütüldüğü Cerablus'un karşısındaki Karkamış'ta askerleri ziyaret eden başarılı oyuncu Gamze Özçelik, burada çektirdiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı ve bir not düştü: İki gün önce Cerablus Karkamış'tatanıştık resimdeki rütbeli askerlerimizle.Efendiliklerine, vatan ve insan sevdalarına,cesaretlerine hayran kaldık. Rabbimtüm hakk ugruna kaybettiklerimizinşehitliğini kabul etsin, ailelerine sabırversin, mekanlarını peygamber efendimize(s.a.v) komşu eylesin. Özçelik'in moral ziyareti, sosyal medyada büyük destek buldu.
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