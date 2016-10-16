Korkunç ifade: ‘İçindeki şeytanı çıkardım’

Bursa'da dün 31 yaşındaki CihanSamut, eniştesi SerdarUğurlu'ya (29) tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan adam hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olan Samut, "Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum. Çamaşır makinesini taşırken şeytan yine göründü ve gözlerinden ateş üstüme doğru fışkırdı. Silahı çekerek yüzüne ateş ettim. Alevler daha fazla çıkmaya başlayınca annem Makbule Samut, beni engellemeye çalıştı. Bu sırada şeytan, merdivenlerden aşağıya kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşarakapartman girişinde birkaç kez daha ateşettim" dedi. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
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