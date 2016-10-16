  1. Yaşam savaşı
  2. Pişkin hırsız!

Korkunç ifade: ‘İçindeki şeytanı çıkardım’

Korkunç ifade: ‘İçindeki şeytanı çıkardım’
Bursa'da dün 31 yaşındaki Cihan Samut, eniştesi Serdar Uğurlu'ya (29) tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan adam hayatını kaybetti. Psikolojik sorunları olan Samut, "Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum. Çamaşır makinesini taşırken şeytan yine göründü ve gözlerinden ateş üstüme doğru fışkırdı. Silahı çekerek yüzüne ateş ettim. Alevler daha fazla çıkmaya başlayınca annem Makbule Samut, beni engellemeye çalıştı. Bu sırada şeytan, merdivenlerden aşağıya kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşarak apartman girişinde birkaç kez daha ateş ettim" dedi. Katil zanlısı adliyeye sevk edildi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar