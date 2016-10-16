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Kar geliyor

Kar geliyor
Meteoroloji Doğu için uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Yağışların yağmur ve sağanak yağmurlu, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması öngörülüyor. Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzeybatıdan orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Tunceli ve Erzincan'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
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