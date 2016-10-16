Kar geliyor

Meteoroloji Doğu için kar yağışı uyarısında bulundu. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Yağışların yağmurve sağanak yağmurlu, yükseklerdekarla karışık yağmur ve kar yağışlıolması öngörülüyor. Sıcaklığın düne göre 2 ila 4 derece düşeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzeybatıdan orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta sıfırın altında 1, Erzurum'da 2, Ardahan'da 3, Tunceli ve Erzincan'da 8, Ağrı'da 9, Iğdır'da 13 derece ölçüldü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.