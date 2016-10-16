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İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındaki hain yakalandı

Sultangazi'de ne yönelik düzenlenen operasyonda, 8 el yapımı bomba ve yaklaşık 15 kilogram amonyum nitrat ile düzenek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İstanbul’da bombalı saldırı hazırlığındaki hain yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, nün polis ekiplerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, fiziki takibin ardından Devrimci Karargah terör örgütü adına Eray Çalışkan isimli kişinin bombalı saldırı yapacağını belirledi. Bunun üzerine Sultangazi'de Yunus Emre Mahallesi'nde şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüpheli, TEM Özel Tim ekipleri tarafından yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda, 8 el yapımı bomba ve yaklaşık 15 kilogram amonyum nitrat ile düzenek yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Patlayıcılar, incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarına götürüldü.

Şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'ndeki Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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  • 16 Ekim 2016, Pazar 18:34
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