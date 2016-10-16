İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Şahinbey ilçesinde, DEAŞ'a ait bir hücre evine saat 12.32 sıralarında düzenlenen operasyonda, bir örgüt mensubunun kendisini patlatması sonucu, 3 özel harekat polisinin şehit olduğu, biri ağır olmak üzere 5 özel harekat polisinin ve 4 Suriye uyruklu sivilin yaralandığı belirtildi.

Gün boyu sürdürülen operasyonlarda, terör örgütünün sözde Gaziantep sorumlusu Mehmet Kadir Cebael olmak üzere 2 teröristin ölü ele geçirildiği, bir terörist ile Cebael'in "Terör Nitelikli Kayıp Şahıs" olarak aranan eşi Fadile Cebael'in ise sağ olarak yakalandığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgisi tespit edilen bir kişinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

ALEVİLERE VE HDP'YE SALDIRACAKLARDI

Gaziantep'te, DEAŞ terör örgütü mensuplarınca, Alevi Kültür Derneği ve HDP İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek olan organizasyonlar başta olmak üzere, birçok yere aynı anda silahlı saldırı ve canlı bomba eylemi gerçekleştirileceği istihbaratı alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konu ile ilgili olarak yapılan çalışmalar neticesi, 16 Ekim 2016 tarihinde saat 12.32 sıralarında Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenlenmiştir. Yapılan operasyonda, bir örgüt mensubunun kendisini patlatması sonucu 3 özel harekat polisi şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 5 özel harekat polisi ve 4 Suriye uyruklu sivil yaralanmış, bir terörist de sağ olarak ele geçirilmiştir.



TURUNCU LİSTEDE YER ALAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Devam eden gelişmelerde, hakkında canlı bomba eylemi gerçekleştirebileceği yönünde istihbarat bulunan ve 'Terörden arananlar turuncu listesinde' yer alan 1986 Gaziantep doğumlu Mehmet Kadir Cebael'in bulunduğu değerlendirilen adrese yönelik yapılan operasyonda, şahıs daire girişine tuzaklamış olduğu bomba düzeneğini patlatmış, daha sonra çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirilmiştir. Şahsın ikamette bulunan ve 'Terör Nitelikli Kayıp Şahıs' olarak aranan eşi Fadile Cebael sağ olarak yakalanmış, olayla ilgisi tespit edilen bir kişi de gözaltına alınmış olup, çalışmalar devam etmektedir."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin huzur ve güvenliği için, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin kararlı şekilde sürdürüleceği belirtilerek, şehitler Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı temennisinde bulunuldu.