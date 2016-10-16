Hırsızlık kurşunu!

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşında olan A.K. isimli gencin annesi G.K., Selçuk Y.'nin evine bir süredir temizliğe gidiyordu. Adamın evindengeçtiğimiz günlerdedizüstü bilgisayarıkayboldu. Selçuk Y.bu hırsızlık olayındantemizlikçi G.K.'yısorumlu tuttu ve üzerineyürüdü. Olayı duyan A.K., önceki gün kırma tüfekle Selçuk Y.'yi başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam, hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı ise gözaltına alındı.
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