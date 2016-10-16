Hırsızlık kurşunu!

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşında olan A.K. isimli gencin annesi G.K., Selçuk Y.'nin evine bir süredir temizliğe gidiyordu. Adamın evinden geçtiğimiz günlerde dizüstü bilgisayarı kayboldu. Selçuk Y. bu hırsızlık olayından temizlikçi G.K.'yı sorumlu tuttu ve üzerine yürüdü. Olayı duyan A.K., önceki gün kırma tüfekle Selçuk Y.'yi başından vurdu. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam, hayatını kaybetti. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı ise gözaltına alındı.



Emir SOMER