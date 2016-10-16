Hangi üst akıl talimat verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilk kez memleketi Rize'ye gitti. Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen yaklaşık 200 milyon liralık yatırımların toplu açılış töreninde, sağanak yağmur altında hemşerilerine hitap etti:



(Feto gelecek hesap verecek sloganları üzerine) 'İnlerine gireceğiz' dedik. 'Onlar kaçacak biz kovalayacağız' dedik. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar. Şimdi kaçtıkları yerin vatandaşı olsunlar. Artık onlar bu milletin vatandaşı olarak anılmayacaklar.



15 Temmuz ile hesaplaşmak demek, bu darbe girişimini yürüten örgütün tüm mensuplarını her yerden kazıyıp atmaktır. Bazıları diyor ki bu mağduriyetlere sebep olmuyor mu? Benim 241 şehidim ve ailesi, 2 bin 194 gazim ve ailesi mağdur değil mi? Onları savunmayacaksın, hala bize 15 Temmuz'u yaşatanları mağdur diye göstereceksiniz. Kusura bakmayın, adetullaha terstir bu.



Ey Feto, Pensilvanya'dan sen burayı bu şekilde yönetemeyeceksin. Korkaklık senin şanındadır. Eğer sende zerre kadar yiğitlik varsa dön gel ülkene. Gel, gidip de Amerika'ya sığınma, burada yargılan. Gelemez. Niye? Korkakların şanı kaçmaktır. Korkaklar zafer takı dikemez. Onu yiğitler diker. İşte onu sizler diktiniz.



FETÖ, PKK, DEAŞ, DHKP-C gibi bir terör örgütüdür. Kendini bu örgütün mensubu olarak gören herkes de terör örgütü üyesidir. 15 Temmuz, Türkiye'nin birliğine saldırdılar. Şayet o gece darbeciler başarılı olsaydı, Türkiye, tarihinin en ciddi işgal tehdidiyle karşı karşıya kalacaktı.



Ilımlı muhaliflerle beraber Cerablus'a girdik, arkadan Rai'ye. Şimdi Dabık. 5 bin kilometrekarelik bir alanı terörden arındırılmış güvenli bölge ilan edeceğiz. Bizim kimseni toprağında gözümüz yok.



Teklifimizi koalisyon güçlerine yaptık. Şu anda Suriye'de beraber yürüyoruz. Fakat rahat durmuyorlar ki, şimdi Irak'ta başladılar. Musul'u alacağız diyorlar.



Kusura bakmayın. Musul'un ne DEAŞ terör örgütüne ne de başka terör örgütlerine verilmesine müsaade etmeyiz. Diyorlar ki 'Irak yönetimi buna müsaade etmeli.' Neden DEAŞ'ı niye Irak'a, Musul'a soktu. DEAŞ, neredeyse Bağdat'a girecek. Nerdesin, ey Irak'ın merkezi yönetimi.



Biz koalisyon güçleriyle beraber DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı orada mücadeleye varız. Başika üssümüz konusunda kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır.



Irak merkezi yönetimi Başkanı İbadi beni ziyarete geldiğinde böyle konuşmuyordu. Bizden orada üs kurulmasını isteyen sendin. Şimdi ne oldu da değiştin? Hangi üst akıl sana bir talimat verdi de havan değişti? Öyle bize kuru sıkı atmaya kalkma. sakın, meydan okumaya kalkma. Eğer Irak merkezi yönetimi samimiyetini korursa, bizden samimiyet görür. Eğer samimi davranmazsa. Kuzey Irak yerel yönetimiyle dayanışma içindeyiz.



Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak Yenikapı buluşmasını biz düzenledik. İktidar partisini ve sayın Bahçeli'yi davet ettik tereddüt etmeden 'evet' dediler. Fakat sayın Kılıçdaroğlu önce 'hayır', sonra da olumlu cevap geldi. Önce memnun olduklarını söylediler. Son zamanda başladılar biz böyle bir Yenikapı ruhundan yana değiliz. Ya olsan ne yazar olmasan ne yazar. Senin olup olmaman bir şeyi değiştirmez. Oradaki 5 milyon ne diyor bizim için o önemli" dedi...



HAVALİMANI İHALESİ YAKIN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında havalimanıyla ilgili müjde de verdi. Erdoğan, "Havalimanımızın inşasıyla ilgili müjdeyi burada veriyorum. İnşallah 2 Kasım'da ihale dosyalarını alıyoruz. Yılsonuna kadar da müteahhit firmayı belirliyoruz. Rize'mize, Artvin'imize hayırlı olsun" dedi. Erdoğan ve eşi Emine Hanım, törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni kimlik kartlarını da aldı. Erdoğan, kimlik kartını alarak cüzdanına koydu. Bu arada Emine Hanım, "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" nedeniyle Rizeli kadın çiftçiler ile bir araya geldi.

