Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'deki teröristlerce yola yerleştirilen bombanın parlaması sonucu bir asker şehit düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunda mayın arama tarama faaliyeti yürüten askerler, PKK'lı teröristlerce Yeniköprü yakınlarında yola tuzaklanan el yapımı patlayıcıyı fark etti.

Çevrede alınan güvenlik önlemlerinin ardından ekiplerin çalışması sırasında patlayıcının infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon başlatıldı.