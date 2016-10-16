Gizemli karar!

Geçirdiğimotosiklet kazasındahayatını kaybeden25 yaşındaki GizemKıvılcım'ın ailesi,kızlarının 8'de 8 kusurlubulunmasına isyan etti.Bilecik'te meydanagelen kazada evlatlarını kaybeden aile, sürücü S.K.'nınserbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Bursa'da özel birokulda sınıf öğretmenliği yapan genç kız için taraflı raportutulduğunu söyleyen baba Rıza Kıvılcım, "Bize olayınson bittiği yeri başlangıç noktası diye gösterdiler"dedi. Taraflı tutulan tutanak için suç duyurusundabulunacaklarını söyledi.
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