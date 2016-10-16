Gizemli karar!

Geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Gizem Kıvılcım'ın ailesi, kızlarının 8'de 8 kusurlu bulunmasına isyan etti. Bilecik'te meydana gelen kazada evlatlarını kaybeden aile, sürücü S.K.'nın serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Bursa'da özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan genç kız için taraflı rapor tutulduğunu söyleyen baba Rıza Kıvılcım, "Bize olayın son bittiği yeri başlangıç noktası diye gösterdiler" dedi. Taraflı tutulan tutanak için suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.