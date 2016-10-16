Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar kapsamında, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael etkisiz hale getirildi, bir canlı bomba ise sağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'teki Alevi Kültür Derneğine "canlı bomba" saldırısı yapılacağı istihbaratını alan ve terör örgütü DEAŞ'a yönelik il genelinde geniş kapsamlı çalışma başlatan polis ekiplerince düzenlenen operasyonlar çerçevesinde, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planlayan, lojistik destek sağlayan ve canlı bomba hücrelerini yöneten sorumlusu Mehmet Kadir Cebael'in Şehitkamil ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, Cebael'i operasyonla etkisiz hale getirdi. Cebael'in evde bulunan eşi ve 2 çocuğu ise İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Alevi Kültür Derneğimize, birliğimize, kardeşliğimize kastetmek isteyen, terör örgütünün beyni olarak nitelendirilen Mehmet Kadir Cebael, operasyonla etkisiz hale getirildi. Polis teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazi polislerimize şifalar diliyorum." dedi.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlara ilişkin, "19 şüpheli gözaltına alındı, bir depo içerisinde poşetlenmiş 15 kilogram TNT ve 9,5 kilogram anti tank mayını ele geçirildi." dedi.

İLK OPERASYONDA BİR CANLI BOMBA SAĞ YAKALANDI

Bu arada, Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'in hücre evine sabah düzenlenen operasyonda bir canlı bombanın sağ ele geçirildiği öğrenildi.

Şahinbey ilçesindeki hücre evine sabah düzenlenen ve canlı bombalardan birinin üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu 3 polisin şehit olduğu operasyonda, yaralı sayısının 9 olduğu belirtildi.

Patlamada, 5'i polis, 4'ü Suriye uyruklu 9 kişinin yaralandığı kaydedildi.