  1. Operasyon sırasında canlı bomba kendini patlattı

Erciş'te Belediye Meclis üyesi muhtara PKK saldırısı

İçişleri Bakanlığınca Meclis Üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı , evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ercişte Belediye Meclis üyesi muhtara PKK saldırısı

Erciş Belediye Meclis Üyesi ve Latifiye Mahallesi Muhtarı , PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Erciş Belediye Meclis Üyeliği için görevlendirilen Latifiye Mahallesi Muhtarı Doğu, evinin önünde yüzü maskeli teröristlerin silahlı saldırısına uğradı.

Doğu, olay yerinde hayatını kaybetti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 13:17
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