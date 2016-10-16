Düzce'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Düzce'nin Cumayeri ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.