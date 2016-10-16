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Düzce'de 3.8 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Düzce'nin Cumayeri ilçesi Üvezbeli köyü olan olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzcede 3.8 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Düzce'nin Cumayeri ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.8 olarak ölçüldü. Yerin 5 kilometre altında meydana gelen deprem sebebiyle herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 18:53
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