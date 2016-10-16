Dev karides şaşırttı

Mersinli balıkçılar dün balık avlamak için tekneyle denize açıldı. Denize attıkları ağı çektiklerinde ise, gördükleri manzaraya inanamadı. Balık ağına, Türkiye'de bugüne kadar denizlerden çıkan en büyük karides takıldı. Ağırlığı 350 gram olan karidesin palamut balıklarıyla adeta yarıştı. Mersin Balık Pazarı'na götürülen karidesin büyüklüğü görenler ise şaşkına döndü. Vatandaşlar karidesle fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdi.