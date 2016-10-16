Diyarbakır'da, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarının incelenerek davalarının açılmasına başlandı. Bu kapsamda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Selahattin Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame, 7. Asliye Ceza Mahkemesinde kabul edildi.

İddianamede, sanık Demirtaş'ın geçen yıl Diyarbakır Havalimanında bir televizyon kanalına, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na atıfta bulunarak yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağıladığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, TCK'nın 301/4 maddesinde "bu suçtan dolayı soruşturma yapılması, Adalet Bakanı'nın iznine bağlıdır." hükmünün yer alması dolayısıyla Adalet Bakanlığından gerekli iznin alındığı vurgulandı.

Şüphelinin 26. dönem milletvekili seçilmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığınca Adalet Bakanlı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne "Yasama dokunulmazlığının kaldırılması" talebiyle fezleke gönderildiği ifade edilen iddianamede şöyle denildi:

"Yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke gönderilmiş 20 Mayıs 2016 tarihli 6718 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında değişiklik yapılmasına dair kanun 1. maddesi ile eklenen geçici 20. madde gereğince yasama dokunulmazlığı kaldırılarak soruşturma dosyası Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gereğinin takdir ve ifası bakımından dosya Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir."

İddianamede, Cumhuriyet Başsavcılığınca Demirtaş'ın ifadesinin alınmasına ilişkin "çağrı kağıdı" adresine tebligat edilmesine rağmen ifadeye gelmediği aktarıldı.

Demirtaş'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanılacak.

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 8 Eylül 2015'te yaptığı konuşmada, TCK 301/1 maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Demirtaş'ın yargılama sonucunda hapis cezası alması halinde mahkumiyetin yasal sonucu olarak TCK 53/1 maddesi gereğince "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması" talep edildi.