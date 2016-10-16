Demir adam

Denizli'de mermer fabrikasında çalışan Ali Sarıaslan (49), 15 ay önce mermer kesimi yaptığı aletin metal parçasının fırlaması sonucu parmağını ve boğazını kesti. Hastaneyekaldırılan Sarıaslan, tedavisinin ardındantaburcu edildi. Geçtiğimiz günlerde boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Yapılantetkikler sonrası boğazında4 santimetrelik demirparçası fark edildi. 25 dakika süren operasyonun ardından Sarıaslan'ın boğazındaki demir alındı. Ameliyatın ardından sağlıgına kavuşan Ali Sarıaslan "Film çekildiğinde inanamadım. İnsanın en değerli hazinesi sağlığı. Bunu bir kez daha anladım" diye konuştu.
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