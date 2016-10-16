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’a girdik

Önce Cerablus, ardından Rai teröristlerden temizlendi. Dün de Türk ordusu, askerleriyle birlikte ’ın kuzeyini vurdu...

Dabık’a girdik
DEAŞ'a büyük darbe vuracak olan başladı. Türkiye destekli askerleri 'ın kuzeyinde bulunan hedeflerini yerle bir etti. Yaklaşık 3 yıldır DEAŞ'ın elinde bulunan Dabık kasabasında bin 200 teröristin bulunduğu belirtildi. Yetkililer, Dabık'ın El Bab'a giden yolun üzerinde çok stratejik bir bölge olduğunu söyledi. Dabık kasabasının, Çobanbey'e sadece 9 kilometre uzaklıkta olduğuna da dikkat çekildi. Bölge adını bin 516 yılında gerçekleştirilen Mercidabık savaşından alırken, Türk ordusunun bölge için harekete geçmesi Suriyeliler arasında büyük sevinç yarattı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Suriye'deki operasyonlarla ilgili Başbakan Binali Yıldırım'ı arayarak bilgi verdi.
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