Bir anne 7 can

Bursa'da 8 aylık hamile olan 35 yaşındaki Tuğba Dilmaç'a geçen hafta Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde kaldırımda yürürken, S.K. idaresindeki otobüs çarptı. Beyin cerrahı ve kadın doğum doktorunun girdiği ameliyatta 8 aylık erkek bebek sezaryenle sağ olarak alınırken, genç kadın yoğun bakıma kaldırıldı.



ADINI KAAN KOYDULAR

Yaşam savaşı veren Tuğba Dilmaç'ın beyin ölümü gerçekleşti. Talihsiz kadının 6 yıl önce organlarını bağışladığı öğrenildi. Alınan kalp Ankara Başkent Hastanesi'ne, karaciğer ve iki böbrek Bursa Acıbadem Hastanesi'ne gönderilirken, iki kornea ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalara nakledilecek. Büyük bir acı yaşadıklarını söyleyen abla Ebru Dalkır, "Kardeşim başkalarına can olsun dedik. Bebek 2 kilo doğdu ancak kilosu düşüyor. Gelişimini tamamlamadığı için mamayı yutamıyor. Anne sütüne ihtiyacı var. Vasiyetini yerine getirdik ve oğlunun ismini Kaan koyduk" diye konuştu.



TUNA ÇAM