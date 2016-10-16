Bir anne 7 can

Bursa'da 8 aylık hamile olan 35 yaşındaki Tuğba Dilmaç'ageçen hafta Yıldırım ilçesiNamazgah Mahallesi'ndekaldırımda yürürken, S.K.idaresindeki otobüs çarptı.Beyin cerrahı ve kadın doğumdoktorunun girdiği ameliyatta8 aylık erkek bebek sezaryenlesağ olarak alınırken, genç kadın yoğun bakıma kaldırıldı.
ADINI KAAN KOYDULAR Yaşam savaşı veren TuğbaDilmaç'ın beyin ölümügerçekleşti. Talihsiz kadının 6yıl önce organlarını bağışladığıöğrenildi. Alınan kalp Ankara Başkent Hastanesi'ne, karaciğer ve iki böbrek Bursa Acıbadem Hastanesi'ne gönderilirken, iki kornea ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki hastalara nakledilecek. Büyük bir acı yaşadıklarını söyleyen abla Ebru Dalkır, "Kardeşimbaşkalarına can olsun dedik.Bebek 2 kilo doğdu ancakkilosu düşüyor. Gelişiminitamamlamadığı için mamayıyutamıyor. Anne sütüneihtiyacı var. Vasiyetini yerinegetirdik ve oğlunun isminiKaan koyduk" diye konuştu.
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