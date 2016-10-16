Başbakan Binali Yıldırım, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Görüşmede yeni anayasa, Başkanlık sistemi ve Musul operasyonları masaya yatırılırken bu konulara ilişkin fikir alışverişi yapılacak.
Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek
Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 13.30'da Çankaya Köşkü'nde görüşecek.
Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım
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