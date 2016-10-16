Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

Başbakan Binali Yıldırım, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Görüşmede yeni anayasa, Başkanlık sistemi ve Musul operasyonları masaya yatırılırken bu konulara ilişkin fikir alışverişi yapılacak.