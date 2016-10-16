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Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 13.30'da Çankaya Köşkü'nde görüşecek.

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüşecek

, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Çankaya Köşkü'nde görüşecek. Görüşmede yeni anayasa, Başkanlık sistemi ve Musul operasyonları masaya yatırılırken bu konulara ilişkin fikir alışverişi yapılacak.
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  • 16 Ekim 2016, Pazar 22:06
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