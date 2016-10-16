Arıza çıkardı

Gaziantep'te anahtarcı ustası olan Aykut isimli kişi, geçen Nisan ayında sürekli tamir ettirmesine rağmen kendisini yarı yolda koyan motosikletini gece vakti birkaç arkadaşıyla birlikte dağ başına çıkardı. Elinde tahta sopa ile konuşmaya başlayan genç, sürekli tamir parası verdiğini ancak aracın kendisini sürekli yarı yolda bıraktığını söyledi. Motosiklete bakarak, 'Seninle daha önce de konuştuk ve beni yarı yolda bırakmayacaksın diye anlaştık. Beni yarı yolda koyarsan seni yakarım demiştim' diyen genç, elindeki sopayla motosikletin aynalarını kırdı. Son 10 gün içerisinde 280 lira tamir parası verdiğini ama yine yolda kaldığını söyleyen genç, daha sonra pet şişe içerisindeki benzini motosikletin üzerine döküp ateşe verdi. Aykut, motosiklet alev alev yanarken; şöyle dedi: "Sana yakarım demedim mi; iyi mi oldu şimdi. Yandın."