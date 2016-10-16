Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre evine yönelikoperasyon sırasında yakalanacağını anlayan teröristler, kendilerini patlattı. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, "Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı." dedi.

Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'ndeki bir evde teröristlerin saklandığı ihbarı alan İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, bölgenin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapattı. Daha sonra belirlenen eve giren ekiplerin çalışması sırasında terör örgütü DEAŞ üyeleri kendilerini patlattı. Bu sırada güvenlik güçlerinden de yaralananlar oldu. Yaralı polisler, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. 1 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

"3 POLİSİMİZ ŞEHİT OLDU, 4'Ü SURİYE UYRUKLU 8 KİŞİ YARALANDI"

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süreden beri Alevi Kültür Derneğine yönelik "canlı bomba" saldırısı yapılacağı ihbarı bulunduğunu, ekiplerin buna yönelik çalışması sırasında terör örgütü DEAŞ'ın hücre evinin tespit edildiğini söyledi.

Operasyon için harekete geçen ekiplerin çalışması sırasında teröristlerin kendilerini imha ettiğini ifade eden Yerlikaya, "Maalesef 3 polisimiz şehit oldu, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı." dedi.

Vali Yerlikaya, kentin huzur ve güvenliği için DEAŞ, PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik çalışmaların büyük bir kararlılıkla süreceğini vurguladı.