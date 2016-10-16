Antalya'da muhteşem açılış töreni

Bu yıl 53.'sü düzenlenen Uluslararası Antalya Film Festivali'ne yıldız yağdı. Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsoru olduğu ve bu akşam start verilen festival öncesinde dünyaca ünlü yıldızlar Antalya'ya akın etti. 'Amelie' filmiyle sevilen güzel oyuncu Audrey Tautou, 'Baba 3' ve 'Zorro' gibi gişe rekorları kıran yapımlarda rol almış usta oyuncu George Hamilton, 'La Bamba' filminin Portekizli yıldızı Esai Morales, Amerikalı oyuncular John Savage ve Andie MacDowell ile İtalyan yıldızlar Maria Grazia Cucinotta ve Giulio Violati'nin yanı sıra Rutger Hauer, Connie Nielsen ve Hugh Hudson dün Antalya'ya geldi.
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