Adıyaman'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 1 jandarma hafif şekilde yaralanırken, teröristlerin kaldığı 20 metrekarelik bir sığınak bulundu.

Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Akçalı köyü kırsalında faaliyette bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü PKK mensuplarının eylemlerinin engellenmesi, hareket alanlarının daraltılması, erzak ve malzeme temin faaliyetlerinin önlenmesi, bölge halkı üzerinde oluşturulabilecek olumsuz etkilerin bertaraf edilmesi için 14 Ekim Cuma günü operasyon düzenlendiği bildirildi.





Akçalı köyünün kuzeyinde bulunan Katran Deresi mevkisinde Adıyaman Jandarma Özel Harekat (JÖH) Tabur Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon sırasında 4 terörist ile temas sağlandığının ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlk temas sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonrası 1 jandarma personelimiz hafif şekilde yaralanmış, hayati tehlikesi bulunmayan yaralı personel, kısa sürede olay yerinden Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. İki ayrı bölgede bulunan kanlı giyim yeleğinden teröristlerden en az birinin yaralandığına işaret eden yoğun kan izleri tespit edilmiş, izlerin takibi sırasında kısmen yanmış vaziyette bir adet M-16 piyade tüfeği, TNT patlayıcı ve çok sayıda yaşam malzemesi ile üç ayrı noktada kış üstlenmesinde kullanılacağı değerlendirilen 20 metrekarelik, dört kişinin yaşayabileceği sığınak bulunmuştur."





Bölgede arama tarama faaliyetleri ile operasyon el çalışmalara devam edildiği öğrenildi.











