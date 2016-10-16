Bartın'da önceki gün eşi ormanda çalışmaya giden 35 yaşındaki Rümeysa Altunbaş, bahçedeki odunluğa gitti. Bu sırada evde yangın çıktı. Durumu fark eden kadın alevlerden içeriye giremedi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Ekipler içeriye girdiğinde, 1 yaşındaki İsa Eymen ve 2 yaşındaki Nisa Gül Altunbaş kardeşlerin cesetleriyle karşılaştı. Musa Altunbaş ve eşi Rümeysa Altunbaş acı haberle yıkıldı. Sinir krizi geçiren çift, hastaneye kaldırıldı. Evin önünde gözyaşı döken dede 65 yaşındaki Yaşar Altunbaş, "Ormandan koşarak geldik. Torunlarım öldü" dedi.