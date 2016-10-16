4.8’lik deprem korkuttu

Karadeniz açıklarında dün 11.18'de 4.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bartın ve Sakarya'da hissedildi. Depremin merkez üssü Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıkları olduğu belirlendi. İstanbul'un 200 kilometre uzağında meydana gelen deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi. Özellikle Zonguldak'ta paniğe yol açan depremin, denizin altında muhtemel bir oturma nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirten Prof. Okan Tüysüz, "Karadeniz'in içinde yapılmış sismik çalışmalar var. Denizin altını çok fazla detaya girmeden biliyoruz. Burada çok kalın bir çökelti istifi var. Bu çökeltiler zaman zaman oturmalar ve heyelanlar meydana getiriyor. Büyük ihtimalle bu tür bir oturma veya bilmediğimiz bir fay nedeniyle deprem ortaya çıktı" diye konuştu. Jeofizik mühendisi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu ise "Kuzey Anadolu Fayı apayrı bir sistemden oluşuyor. Marmara'yı tetikleyecek veya Kuzey Anadolu Fayı'nın gerilmesiyle oluşan bir deprem değil. Marmara'da bir deprem bekleniyor ama bu onun ne öncüsü ne de belirteci olamaz" dedi. Bu arada Manisa Akhisar'da, 2 dakika arayla 4,1 ve 4,2 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.



Erhan ÖZTÜRK