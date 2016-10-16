1 dolar serisi, Pensilvanya kimlik numarası

FETÖ'cü darbe girişimine yönelik soruşturmalardan ilk tamamlanan Denizli Başsavcılığı'nca yürütülen ve Çardak Havaalanı işgalini konu alan iddianame oldu. İddianamede Çardak havaalanının Ankara'daki darbe girişimine destek amacıyla nasıl kullanılmaya çalışıldığı ve bu girişimin nasıl engellendiği anlatıldı.
Denizli 11. Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın başta yer aldığı 60 sanık hakkında 3'er kez müebbet hapis istenen iddianamede, terör örgütü FETÖ'nün doğuşu, mali kaynakları, hiyerarşik yapısı, yemin metni gibi bölümler bulunurken iki başlık dikkat çekti.
BYLOCK FETÖ İÇİN ÜRETİLDİ
İddianamede, örgütün haberleşme sistemleri üzerinde durulurken ByLock'a ayrıca başlık açıldı. Bu sistemin bağlantıyı ABD üzerinden gerçekleştirdiği, veri tabanının Kanada'da olduğu, gönderilen mesajların 24 saat içinde kendini sildiği vurgulandı.
Bu programın flash bellek ile telefona yüklenebildiği, App Store ve Play Store mağazalarında bulunmadığı belirtilen iddianamede, FETÖ üyelerinin bir dönem Kakao Talk, Cover Me, Tango, Line Whatsapp ve benzeri programları kullandıkları ancak bunlarda güvenlik zafiyeti oluşunca sadece ByLock sistemini kullanmaya başladıkları kaydedildi.
Örgütün önemli noktalarındaki kişilerin Fetullah Gülen'den gelen talimatları ByLock ile ilettikleri belirtilen iddianamede bu yazılımın FETÖ için oluşturulduğu şöyle anlatıldı: "FETÖ elebaşı Gülen'in talimatıyla, özel bir server üzerinden yalnızca FETÖ mensuplarının kullanabileceği özel bir yazılım olarak üretilen ve örgüt mensuplarının deşifre olmadan kendi aralarında haberleşmeyi sağlamaları amacıyla kullanımına sunulan ByLock isimli kriptolu program üzerinden haberleşmeyi sağladıkları anlaşılmıştır."
Terör örgütü mensuplarının 17 Aralık'tan sonra telefonların dinlenme ihtimaline karşı bu sistemi kullanmaya başladıkları belirtilen iddianamede bu sistemin kullanım talimatının bizzat Gülen tarafından verildiği de şöyle aktarıldı: "ByLock ile ilgili Gülen'den gelen talimatta: 'Tüm üyeler ByLock programı üzerinden görüşmeler yapsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olur' denilmiştir."
İddianamenin bu bölümünde FETÖ üyelerinin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra telefonlarından ve bilgisayarlarından ByLock programını silmeye ve telefon ve bilgisayarlarını format attırmaya kalkıştıklarına da dikkat çekildi.
1 DOLARIN SERİSİ, ÜYE KİMLİK NUMARASI
İddianamede, 15 Temmuz sonrası sürecin simgelerinden biri olan "1 Dolar"ların sırrı da deşifre edildi. Bir dolarlar için özel bir bölüm ayrılan iddianamede, bunların örgüt üyelerine "bereket ve işlerinin yolunda gitmesi için" okunarak verildiği kaydedildi bu dolarlar üzerindeki seri numaralarına ilişkin şu bilgi aktarıldı: "1 Amerikan doları üzerinde bulunan seri numaralarının kimlik numarası yerine geçtiği ve kayıtlarının da terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı ABD Pensilvanya eyaletinde kaldığı evde bulunduğu, her harf grubunun örgüt içindeki görevlendirmeyi temsil ettiği anlaşılmıştır."
Böylelikle örgütün farklı bir iletişim dili de geliştirdiği belirtilen iddianamede, bu paraların örgüt mensuplarına iletilme şeklinin bile o kişinin örgüt içindeki konumunu sembolize ettiği vurgulandı.
REFERANDUMDAN SONRA KENDİNİ TEK HAKİM GÖRDÜ
İddianamede, terörist Gülen'in 1980 darbesini "Sızıntı" dergisindeki yazılarında övdüğü, 28 Şubat döneminden sonra uluslar arası kavramlar üzerine oturmaya başladığı belirtildikten sonra şöyle denildi: "Örgüt 2003-2007 yılları arasında muhtemel bir askeri müdahalede kadrolarının ezilmemesi için tedbirli hareket ederek pasif durumda kalmıştır. 2007 yılından sonra ise örgütlenmesini tamamlamış, güç dengesini lehine çevirmiş ve operasyon hünerini ortaya koymuştur. Anayasa değişikliği örgütü devlet içinde çok ileriye taşımıştır. FETÖ/PDY 12 Eylül 2010 sonrasında artık kendini devletin tek fiili hakimi olarak görmeye başlamıştır. Bu durum 17 Aralık 2013 tarihine kadar devam etmiştir."
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