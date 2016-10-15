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Yargıda dalgası

Ankara Başlığı, ’nün haberleşme sistemi olan kullanıcısı 189 -savcı hakkında gözaltı kararı çıkardı. Onlardan biri de ByLock soruşturmasını yürüten Konya Savcısı Fatih Sarıtaş’tı!

Yargıda ByLock dalgası
'cü hainler planlarını uygulamak için adı verilen bir haberleşme sistemi geliştirdi. Bu yazılım FETÖ'cülerin cep telefonlarına yüklendi. Özel şifreler verildi. Yargıdaki ByLock operasyonunun ilk adımı da önceki gün ler ve lar Yüksek Kurulu'nda atıldı. HSYK 2'nci Dairesi, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Ankara Başsavcılığı'ndan gelen bilgiler doğrultusunda 189 hakim-savcıyı açığa aldı. Ankara Başsavcılığı da gözaltı kararı verdi. İlk operasyon Başkent'te düzenlendi. Yargıtay'daki 12 tetkik hakim ve savcı hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

İKİ GÜN ÖNCE OPERASYON YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltına alınmalarına karar verdiği 189 hakimin Türkiye'nin farklı illerinde görev yaptığı belirlendi. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler de yer aldı. Bu isimlerin başında Konya Savcısı Fatih Sarıtaş geldi. Sarıtaş iki gün önce Konya'da FETÖ operasyonu yapmıştı. Savcı Sarıtaş, 50'ye yakın kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sarıtaş'ın operasyon yaptığı kişilerin başında ByLock kullanıcısı polisler geliyordu. Kendisinin de bu yazılımı kullandığı belirlendi. Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen hakimsavcıların önemli bir bölümünün önceki HSYK döneminde 2014 yılındaki avukatlıktan hakimsavcılığa geçiş sınavı ile mesleğe kabullerinin sağlandığı belirlendi.


Yargıtay'da dün ByLock operasyonu vardı. Bu sırada Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit de Yargıtay Binası'na gidip operasyonla ilgili bilgi aldı.


Ersan ATAR
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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