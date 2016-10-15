Yargıda ByLock dalgası

FETÖ'cü hainler planlarını uygulamak için ByLock adı verilen bir haberleşme sistemi geliştirdi. Bu yazılımFETÖ'cülerin cep telefonlarına yüklendi. Özelşifreler verildi. Yargıdaki ByLock operasyonununilk adımı da önceki gün Hakimler ve Savcılar YüksekKurulu'nda atıldı. HSYK 2'nci Dairesi, Milli İstihbaratTeşkilatı ve Ankara Başsavcılığı'ndan gelen bilgilerdoğrultusunda 189 hakim-savcıyı açığa aldı. AnkaraBaşsavcılığı da gözaltı kararı verdi. İlk operasyonBaşkent'te düzenlendi. Yargıtay'daki 12 tetkik hakim vesavcı hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.
İKİ GÜN ÖNCE OPERASYON YAPTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözaltına alınmalarına karar verdiği 189 hakimin Türkiye'nin farklı illerinde görev yaptığı belirlendi. Gözaltına alınanlararasında dikkat çekici isimler de yer aldı. Buisimlerin başında Konya Savcısı Fatih Sarıtaş geldi. Sarıtaş iki gün önce Konya'da FETÖ operasyonuyapmıştı. Savcı Sarıtaş, 50'ye yakın kişi hakkındagözaltı kararı vermiş, operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı. Sarıtaş'ın operasyon yaptığı kişilerinbaşında ByLock kullanıcısı polisler geliyordu. Kendisinin de bu yazılımı kullandığı belirlendi. Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen hakimsavcılarınönemli bir bölümünün önceki HSYKdöneminde 2014 yılındaki avukatlıktan hakimsavcılığageçiş sınavı ile mesleğe kabullerininsağlandığı belirlendi.
Yargıtay'da dün ByLock operasyonu vardı. Bu sırada Yargıtay Başkanı İsmail Hakkı Cirit de Yargıtay Binası'na gidip operasyonla ilgili bilgi aldı.
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