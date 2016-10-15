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‘Uyuyan’lar aranıyor

‘Uyuyan’lar aranıyor
İstanbul'da bir grup 'cünün ikinci bir darbe girişimine kalkıştığı bilgisi üzerine çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ancak aralarında kurmay albayların da bulunduğu zanlılardan 19'u serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine zanlılar hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı. Söz konusu 4 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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