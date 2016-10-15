Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2016-2017 Akademik Yıl Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Kendi helikopterlerimizi yapar hale gelmişiz ama yaptığımız bu helikopterler, bu uçaklar bize bombayı yağdırmaya başlamış ve onlar bizi öldürmeye gelmiş. Mesele ne, fiziki mekanların olmasından öte şu gönülleri halletmek, bu kafa yapısını halletmek, zihinleri halletmek. Onun için kültür inkılabına ihtiyacımız var. Asıl reformu kültürde yapmamız lazım, kültür ihtilaline, kültür devrimine şiddetle ihtiyacımız var."

"ÜÇ, BEŞ PKK'LI ZİBİDİYE TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ"

Millet olma şuurunun çok önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Üç, beş PKK'lı zibidiye biz Türkiye'yi böldürtmeyiz bunu böyle bilmemiz lazım. Biz kalkıp üç, beş DEAŞ'lıya burayı böldürtmeyiz. Bunların İslam'la alakası yok. Bunlar Müslüman falan değil, sadece bunlar bizim güzel dinimizi kirletiyor. Bunlar pislik, hiç alakası yok. İşte bir de PKK'nın atığı, PYD, YPG. Bunlar atık. Birileri de bunlara sahip çıkıyor, bunlara silah indiriyorlar, bindiriyorlar." diye konuştu.