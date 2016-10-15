Türk askerinin Irak'tan geri çekilmesini isteyen Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin sözlerine bir tepki de Halk Özel Harekat Siber Tim adlı Türk Hacker Grubu'ndan geldi.
Hacker grubu, Irak Başbakanlığı'nın "moi.gov.iq" ile Irak Parlementosu'nun ve Irak İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitelerini erişime kapattı.
Grup, Irak Başbakanının Türkiye'den özür dilemedikçe saldırılan devam edeceğini sosyal medyadan duyurdu.
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