  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türk hackerler, 'ın resmi sitelerini hackledi

Türk hacker grubu, Başbakanlığı, Irak Parlamentosu ile İçişleri Bakanlığının sitelerini erişime kapattı.

Türk hackerler, Irakın resmi sitelerini hackledi
Türk askerinin 'tan geri çekilmesini isteyen Irak Başbakanı Haydar İbadi'nin sözlerine bir tepki de Tim adlı Türk Hacker Grubu'ndan geldi.

Hacker grubu, Irak Başbakanlığı'nın "moi.gov.iq" ile Irak Parlementosu'nun ve Irak İçişleri Bakanlığı'nın resmi internet sitelerini erişime kapattı.
Grup, Irak Başbakanının Türkiye'den özür dilemedikçe saldırılan devam edeceğini sosyal medyadan duyurdu.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi 18:11
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