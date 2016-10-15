TSK: 66 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatına ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Buna göre, 6-13 Ekim 2016 tarihleri arasında bölücü terör örgütünün kış tertiplenmesinin engellenmesine yönelik operasyonlara ağırlık verildi. Hakkari'nin Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ile Şırnak'ın Beytüşşebap, Diyarbakır'ın Dicle ve Hani, Mardin'in Nusaybin, Ağrı'nın Diyadin ile Kars'ın Kağızman bölgelerinde orta ve büyük çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 66 terörist etkisiz hale getirilirken, yeşil listede aranan bölücü terör örgütünün Güroymak sorumlusu terörist Mehmet Nuri Özen, Bitlis'in Güroymak ilçesinde çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Bu arada bir adet 120 milimetrelik havan, bir 81 milimetrelik havan, 34 el yapımı patlayıcı, 8 Doçka uçaksavar/biksi makineli tüfek, 5 roketatar, 3 keskin nişancı tüfeği, 23 piyade tüfeği, 6 tabanca-makinalı tabanca, değişik çap ve cinste 25 bin 529 mühimmat, yaklaşık 22 ton amonyum nitrat, 38 tüp ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda kablo, fünye ve patlayıcı ele geçirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından sivil vatandaşlar ve güvenlik güçlerine karşı kullanılmak üzere hazırlanmış 5 bomba yüklü araç ve bir motosiklet, Diyarbakır'ın Lice ve Mardin'in Nusaybin ilçelerinde tespit ve imha edildi.

BİN 110 KİLOMETREKARELİK ALAN KONTROL ALTINA ALINDI

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 6-13 Ekim tarihleri arasında TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde, Azaz-Cerablus arasında bulunan 19 meskun mahal ve 130 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı. 134 meskun mahal ve bin 110 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.