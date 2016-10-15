Trafik magandası

Şanlıurfa'da önceki gün 34 yaşındaki Mustafa A., bilinmeyen bir nedenden dolayı cinnet getirdi. Çılgına dönen adam, bir eline döner bıçağı diğer eline de benzin dolu şişe aldı. Siverek- Şanlıurfa karayoluna çıktı. Araç lastiğiyle yolu kapattı. Elindeki döner bıçağını boynuna dayayan Mustafa A. yanına kimseyi yaklaştırmadı. Çevredekiler hemen polisi aradı. Olay yerine giden ekipler, öfkeli adamı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine ekipler, havaya defalarca uyarı ateşi açtı. Bir türlü ikna olmayan Mustafa A., TOMA'dan (Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı) basınçlı su sıkılarak etkisiz hale getirildi. Bu sırada yolda bekleyen vatandaşlar, Mustafa A.'yı linç etmeye kalktı. Polisler tarafından kalabalığın arasından güçlükle çıkarılan Mustafa A., bölgeden uzaklaştırıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol ise yeniden ulaşıma açıldı.