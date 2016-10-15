Torbacılar pes dedirtti

İzmir Torbalı'da Subaşı Mahallesi sakinlerinin defalarca şikayet ettiği uyuşturucu tacirleri "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Subaşı İlkokulu'nun eskibinasının bahçe duvarına'Torbacı' yazıp ok işaretiylebir inşaatı gösteren satıcılar,mahalleliyi çileden çıkardı.Çiftçilik yapan, 3 çocukbabası Ali Özçelik, "Buradauyuşturucu satın alanlar,genellikle eski okulun içinegirip orada içiyorlar. Biz bir an evvel eski okulun yıkılmasını istiyoruz. Geçenlerde okulun bir bölümünü ateşe verdiler, itfaiye zor söndürdü" diye konuştu.
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