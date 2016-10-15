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lar pes dedirtti

Torbacılar pes dedirtti
İzmir Torbalı'da Subaşı Mahallesi sakinlerinin defalarca şikayet ettiği tacirleri "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Subaşı İlkokulu'nun eski binasının bahçe duvarına 'Torbacı' yazıp ok işaretiyle bir inşaatı gösteren satıcılar, mahalleliyi çileden çıkardı. Çiftçilik yapan, 3 çocuk babası Ali Özçelik, "Burada uyuşturucu satın alanlar, genellikle eski okulun içine girip orada içiyorlar. Biz bir an evvel eski okulun yıkılmasını istiyoruz. Geçenlerde okulun bir bölümünü ateşe verdiler, itfaiye zor söndürdü" diye konuştu.
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  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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