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Tişört yakalattı

Tişört yakalattı
Adana'da önceki gün 23 yaşındaki Seray S.'nin telefonu, 2 motosikletli tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Telefonunu bulamayacağını düşünen genç kız, polise başvurmadı. Ancak şüphelileri televizyonda görünce şikayetçi oldu. Kısa sürede yakalanan Metin Albayrak'ın olay günü de aynı tişört ve ayakkabıyı giydiğini belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen Albayrak, serbest bırakıldı.
  • 15 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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